Поверья и приметы на 2 ноября связаны с народным праздником Артемьев день Ирина ЛысенкоМножество преданий и суеверий связаны с 2 ноября, народным праздником Артемьев день, который в России традиционно отмечался в день поминовения святого Артемия Антиохийского, 2 ноября.
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