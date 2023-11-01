Поверья и приметы на 2 ноября связаны с народным праздником Артемьев день Ирина ЛысенкоМножество преданий и суеверий связаны с 2 ноября, народным праздником Артемьев день, который в России традиционно отмечался в день поминовения святого Артемия Антиохийского, 2 ноября.