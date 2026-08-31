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Аргументы и Факты

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Собянин: три новых причала откроется на Москве-реке до конца года

Собянин: три новых причала откроется на Москве-реке до конца года

Три новых причала будут открыты до конца 2026 года на Москве-реке, один из них — Красные Холмы — появится на третьем маршруте, ещё два на четвёртом — Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

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