Юрий Селиванов: Обыкновенный фашист и его подлая война

Ситуация на так называемой «Украине» для большинства ее обитателей предельно упростилась и сводится к формуле – либо они уничтожат этот режим, либо он их всех закопает Источник фото: социальные сети В Киеве прямо сейчас дикий ажиотаж по случаю выпуска местным «нацбанком» новейших украинских банкнот номиналом 2000 гр.
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