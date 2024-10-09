Момент нападения мигранта на девочку в Москве попал на видео

Блядь долго ишаки озабоченные будут наглеть. Пора этих пидоров отправлять на русскую зону для ппревоспитания на 25 лет или вернуть смертную казнь для озабочерных иностранных спецов.

Александр Пятнистый

а то, что в зонах джамааты и какие сильные-ты знаешь? Нет. В зонах им не место. Поближе к ближайшему крематорию натыкать заостренных колов и на них рассадить мастубеков. Потом-крематорий и пепел по ветру