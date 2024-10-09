Момент нападения дворника на 11-летнюю девочку в столичном парке «Царицино» попал на видео. Инцидент произошел, когда ребенок гулял с собакой.
Момент нападения мигранта на девочку в Москве попал на видео
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Блядь долго ишаки озабоченные будут наглеть. Пора этих пидоров отправлять на русскую зону для ппревоспитания на 25 лет или вернуть смертную казнь для озабочерных иностранных спецов.
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18 час.
Александр Пятнистый
а то, что в зонах джамааты и какие сильные-ты знаешь? Нет. В зонах им не место. Поближе к ближайшему крематорию натыкать заостренных колов и на них рассадить мастубеков. Потом-крематорий и пепел по ветру
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18 час.
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