Блузка с ложным корсетом

Как я вижу повтор: изменения вносили только в полочки, спинка изначально кроилась по фигуре. В области талии блузку продублировали клеевой и застрочили множеством внутренних круговых складок, сформировав подобие «пояса корсета», уже потом установили туда люверсы для чисто декоративной шнуровки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии