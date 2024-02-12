Блузка с ложным корсетом

Как я вижу повтор: изменения вносили только в полочки, спинка изначально кроилась по фигуре. В области талии блузку продублировали клеевой и застрочили множеством внутренних круговых складок, сформировав подобие «пояса корсета», уже потом установили туда люверсы для чисто декоративной шнуровки.