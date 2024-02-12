Вторая улица
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Вторая улица

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Свежие комментарии

Блузка с ложным корсетом

Блузка с ложным корсетом

Как я вижу повтор: изменения вносили только в полочки, спинка изначально кроилась по фигуре. В области талии блузку продублировали клеевой и застрочили множеством внутренних круговых складок,  сформировав подобие «пояса корсета», уже потом установили туда люверсы для чисто декоративной шнуровки.

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