Financial Times: Ирландская GTLK подала иск к EasyJet на $72 млн

Ирландская структура ГТЛК подала в суд на EasyJet на $72 млн из-за отказа от лизинга шести Airbus. В 2022 году авиакомпания оставила самолеты без обслуживания в Мадриде и на Кипре.
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