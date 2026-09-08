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Царьград

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Financial Times: Ирландская GTLK подала иск к EasyJet на $72 млн

Financial Times: Ирландская GTLK подала иск к EasyJet на $72 млн

Ирландская структура ГТЛК подала в суд на EasyJet на $72 млн из-за отказа от лизинга шести Airbus. В 2022 году авиакомпания оставила самолеты без обслуживания в Мадриде и на Кипре.

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