Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 5 марта

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лобановка, Казачья Лопань, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.