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Вучич в обращении к нации заявил, что Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине

Вучич в обращении к нации заявил, что Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине

Сербский президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 23 января, выступил с обращением к нации.Вучич заявил, что конфликт на Украине стал причиной колоссального давления Запада на Сербию.

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