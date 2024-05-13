Спортсменка из Северного взяла бронзу на всероссийском турнире по пулевой стрельбе

В Ижевске на площадке Комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В.В. Лукина завершились Первенство России по стрельбе из пневматического оружия (лично-командное) и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.
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