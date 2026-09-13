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Экс-сторонник ФБК — о желании Волкова переехать в США: очень странная мечта

Экс-сторонник ФБК — о желании Волкова переехать в США: очень странная мечта

Житель Архангельска Антон Юрьев, который был осуждён за пожертвования ФБК* спустя четыре года после последнего перевода, высказался о мечте иноагента и топ-менеджера Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова**, связанной с переездом в США.

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