Экс-сторонник ФБК — о желании Волкова переехать в США: очень странная мечта

Житель Архангельска Антон Юрьев, который был осуждён за пожертвования ФБК* спустя четыре года после последнего перевода, высказался о мечте иноагента и топ-менеджера Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова**, связанной с переездом в США.