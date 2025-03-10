JAMA: Оземпик снижает риск развития лейкемии и лимфомы при диабете

Ученые из Медицинского университета Северо-Восточного Огайо установили, что агонисты рецепторов GLP-1, такие как Оземпик, могут снижать риск развития гематологических раковых заболеваний при сахарном диабете второго типа.
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