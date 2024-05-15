Вратаря ЦСКА Торопа увезли с поля в матче с «Зенитом» после столкновения

В ответной игре финальной части Кубка России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА, который состоялся вечером среды, 15 мая, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», произошел инцидент, по итогам которого вратарь команды из Москвы Владислав Тороп был травмирован.