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«Ростелеком» и «СберМобайл» запустили совместный проект

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома».

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