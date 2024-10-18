«Ростелеком» и «СберМобайл» запустили совместный проект

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальный оператор связи сможет предлагать своим клиентам доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на базе инфраструктуры «Ростелекома».