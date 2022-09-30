«Я женщина! Я мать!» Что говорит о Джордже Мелони ее гардероб

На внеочередных парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция. Лучший результат показала партия «Братья Италии» — именно ее лидеру, 45-летней Джордже Мелони, прочат место ушедшего в отставку премьер-министра Марио Драги.
На внеочередных парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция. Лучший результат показала партия «Братья Италии» — именно ее лидеру, 45-летней Джордже Мелони, прочат место ушедшего в отставку премьер-министра Марио Драги.
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