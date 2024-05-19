Мотострелков группировки «Восток» наградили за подвиги при освобождении Новомихайловки

Военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Восток» были удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по освобождению от украинских боевиков населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).