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Мотострелков группировки «Восток» наградили за подвиги при освобождении Новомихайловки

Мотострелков группировки «Восток» наградили за подвиги при освобождении Новомихайловки

Военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Восток» были удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по освобождению от украинских боевиков населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).

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