Мотострелков группировки «Восток» наградили за подвиги при освобождении Новомихайловки

Военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Восток» были удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по освобождению от украинских боевиков населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
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