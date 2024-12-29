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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик о возможных обменах: «Этот состав способен побеждать, если здоров»

«Постоянно общаюсь с Робом Пелинкой, но концентрируюсь на управлении этой командой, на максимизации возможностей этого состава.

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