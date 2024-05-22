Правительство Норвегии объявит в среду, что признает палестинское государство

Правительство Норвегии объявит в среду о том, что оно признает независимое палестинское государство. Об этом проинформировали телерадиокомпания NRK и газета Aftenposten, которые сослались на свои источники.
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