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Украина выпустила по 13 регионам России свыше сотни беспилотников за ночь

Украина выпустила по 13 регионам России свыше сотни беспилотников за ночь

В ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по 13 регионам России свыше сотни беспилотников.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Очень значимый момент: как-то маловероятно, что вся эта масса опасной дряни летит себе по небушку прямо из самой страны 404 над границей-полями-лесами за сотни и тыщи километров. Ведь их наверняка не из такой дали запускают, чтобы вероятность прилёта по целям с террором\разрушениями\жертвами была вероятнее и выше.  Есть поросль пособничков в России, прямо у нас под боком или вообще за пазухой. Одни релейные шкафы на ЖД жгут, а иные диверсионные летающие машинки запускают.  Спасибо, ПВО работает всерьёз и справляется, а то многое было бы по забугорным планам и расчётам.
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