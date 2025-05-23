Украина выпустила по 13 регионам России свыше сотни беспилотников за ночь

Виктор Полуэктов

Очень значимый момент: как-то маловероятно, что вся эта масса опасной дряни летит себе по небушку прямо из самой страны 404 над границей-полями-лесами за сотни и тыщи километров. Ведь их наверняка не из такой дали запускают, чтобы вероятность прилёта по целям с террором\разрушениями\жертвами была вероятнее и выше. Есть поросль пособничков в России, прямо у нас под боком или вообще за пазухой. Одни релейные шкафы на ЖД жгут, а иные диверсионные летающие машинки запускают. Спасибо, ПВО работает всерьёз и справляется, а то многое было бы по забугорным планам и расчётам.