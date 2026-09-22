ФАС предложила включить защиту подстанций от дронов в счета за электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила включить в счета за электроэнергию расходы на безопасность подстанций и персонала, а также расходы на восстановление объектов после повреждений в результате атак беспилотников и других непредвиденных случаев.
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