«Мосинжпроект» вошел в топ-100 работодателей России по итогам 2023 года

«Мосинжпроект» вошел в сотню лучших компаний и повысил свои показатели по ряду ключевых критериев в рейтинге работодателей России за 2023 год платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.