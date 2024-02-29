«Мосинжпроект» вошел в топ-100 работодателей России по итогам 2023 года

«Мосинжпроект» вошел в сотню лучших компаний и повысил свои показатели по ряду ключевых критериев в рейтинге работодателей России за 2023 год платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
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