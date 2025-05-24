Губернатор поздравил жителей Поморья с Днем славянской письменности и культуры

Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры — праздником, который объединяет поколения и утверждает непреходящие ценности: язык, культуру, образование и духовные традиции.
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