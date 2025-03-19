«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

Alex Nемо

Решение и предупреждение подобных конфликтов на самом деле предусмотрено в трудовом законодательстве РФ. Просто при приёме на работу все работники должны подписывать срочный контракт (1-2-3 года с правом продления или прекращения обеими сторонами по обоюдному согласию) в одном из пунктов которого должно быть указано что религиозные празднования не являются основанием для отказа от работы и выполнения своих рабочих обязанностей со стороны работника. Обязательно указать штрафные санкции за прекращение контракта по вине работника! И не забывать про 3-х месячный испытательный период - отрезок времени в которое сотрудник может быть просто уволен даже за малейший проступок! Если какая-то тварь начнёт вякать что оно желает праздновать свои праздники ( например для евреев нельзя работать в субботу, начиная с момента захода солнца в пятницу и его восхода в воскресенье), то ему просто указать на соответствующую строку контракта. Не нравится - двери на выход открыта с выполнением штрафных обязательств по контракту за досрочное прекращение контракта по вине работника!