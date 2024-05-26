Бывшая свекровь хотела свою квартиру завещать внучкам, но потом передумала: «Сын категорически против!»— С бывшим мужем мы в одной школе учились, да еще и жили в детстве в одном подъезде, они на третьем, мы на восьмом, – рассказывает тридцатишестилетняя Ирина.