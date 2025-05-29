РЭО: законопроект по обращению со строительными отходами приняли в первом чтении

Субъекты Российской Федерации смогут устанавливать правила обращения со строительными отходами. Об этом говорится в законопроекте № 784334–8, который депутаты Госдумы приняли единогласно в первом чтении 27 мая.
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