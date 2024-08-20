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ЦБ предложил реформировать рынок микрофинансирования в следующие три года

ЦБ предложил реформировать рынок микрофинансирования в следующие три года

Центробанк предложил в следующие три года изменить структуру рынка микрофинансирования. Об этом говорится в докладе Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы».

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