ЦБ предложил реформировать рынок микрофинансирования в следующие три года

Центробанк предложил в следующие три года изменить структуру рынка микрофинансирования. Об этом говорится в докладе Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы».
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