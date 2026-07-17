Военный эксперт дал оценку возможностям лазерного комплекса "Перун"

Для работы комплекса необходимы безоблачная погода и отсутствие тумана, поскольку атмосферные помехи приводят к расфокусировке луча Лазерный комплекс "Перун" требует ясного неба и отсутствия тумана для эффективной работы.
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