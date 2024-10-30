Соцсеть Дональда Трампа стала дороже соцсети Илона Маска Акции медиахолдин...

Соцсеть Дональда Трампа стала дороже соцсети Илона МаскаАкции медиахолдинга Дональда Трампа (Donald Trump) Trump Media & Technology Group (TMTG), владеющего социальной сетью Truth Social, резко выросли в преддверии президентских выборов в США, что сделало компанию дороже X (бывшей Twitter), принадлежащей Илону Маску (Elon Musk).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)