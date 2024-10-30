НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Соцсеть Дональда Трампа стала дороже соцсети Илона Маска Акции медиахолдин...

Соцсеть Дональда Трампа стала дороже соцсети Илона Маска Акции медиахолдин...

Соцсеть Дональда Трампа стала дороже соцсети Илона МаскаАкции медиахолдинга Дональда Трампа (Donald Trump) Trump Media & Technology Group (TMTG), владеющего социальной сетью Truth Social, резко выросли в преддверии президентских выборов в США, что сделало компанию дороже X (бывшей Twitter), принадлежащей Илону Маску (Elon Musk).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх