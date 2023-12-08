Не оторваться: ТОП-10 книг, которые необходимо прочитать каждому

С развитием технологий многие совсем забыли про чтение. А ведь в книгах содержится столько увлекательных историй, многие из которых послужили основой для множества фильмов, сериалов, а некоторые и вовсе зародили целые жанры.
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