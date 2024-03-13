Стакан горячей воды натощак — решение кучи проблем со здоровьем, особенно с желудком!

И китайцы тому подтверждение! У них вообще это культ. Они пьют горячую воду постоянно, у каждого есть с собой маленький термос с водой, в кафе и всяких забегаловках в обязательном порядке есть термоса с кипятком, где Вы можете бесплатно пополнить свои запасы или, например, заварить чай или лапшу.