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Порядок, государство

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Свердловские полицейские перехватили на федеральной трассе курьера-иностранца с килограммом героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из МО МВД России «Ревдинский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего иностранца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

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