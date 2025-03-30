"Хезболла" не будет терпеть агрессию Израиля в Ливане – генсек организации

Израиль должен прекратить атаки на Ливан и вернуться к соглашению о перемирии, которое предусматривает вывод его войск с ливанской территории, призвал генеральный секретарь шиитской организации "Хезболла" Наим Касем.
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