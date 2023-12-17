Астропрогноз на 18 декабря 2023 года от Тамары Глобы: каких знаков зодиака ожидают перемены ClickioКаждый из нас в какой-то момент сталкивается с таинственными силами, воздействующими на наше существование.
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