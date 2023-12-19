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У Анапы к «Голубой акуле» подошли два корабля: началась спасательная операция?

У Анапы к «Голубой акуле» подошли два корабля: началась спасательная операция?

Юрий Озаровский в своем тг-канале рассказал, что с самого утра к «Голубой Акуле» подошли корабли. - Пишут, что ещё третий пришёл, походу началась спасательная операция, - рассказывают в тг-канале.

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