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CNN: коллеги Хегсета не знали заранее о решении провести казнь Хасана публично

CNN: коллеги Хегсета не знали заранее о решении провести казнь Хасана публично

Сотрудники Пентагона до последнего не знали о решении министра обороны Пита Хегсета транслировать казнь военного психиатра Нидала Хасана в прямом эфире.

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