CNN: коллеги Хегсета не знали заранее о решении провести казнь Хасана публично

Сотрудники Пентагона до последнего не знали о решении министра обороны Пита Хегсета транслировать казнь военного психиатра Нидала Хасана в прямом эфире.
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Шикарно. Я бы посмотрел. Но, полагаю, трансляцию отменят.