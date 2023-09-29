Третья мировая, которая идёт

Для избежания большой войны, нам нужно при переходе красных линий военным путём отвечать западу... хотя бы пролётом ракеты над Лондоном. Можно даже предупредить, пускай ловят...

Лидия

Евроамериканцы всё равно не дадут нам жить, хотят войны, пусть её получат. Сколько можно их предупреждать, уговаривать и умасливать. Их руководящим старикам всё равно, они своё отжили и готовы вес мир утащит за собой.