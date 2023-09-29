Элиты Запада уже ведут войну без её объявления То, что третья мировая война – это дорога в один конец, понимают и глупцы, и умники.
Третья мировая, которая идёт
Комментарии
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Сергей Алексеев
Для избежания большой войны, нам нужно при переходе красных линий военным путём отвечать западу... хотя бы пролётом ракеты над Лондоном. Можно даже предупредить, пускай ловят...
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11 час.
Лидия
Евроамериканцы всё равно не дадут нам жить, хотят войны, пусть её получат. Сколько можно их предупреждать, уговаривать и умасливать. Их руководящим старикам всё равно, они своё отжили и готовы вес мир утащит за собой.
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5 час.
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