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Регионы России

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Задержание актера Керема Бюрсина в Турции по уголовному делу

Задержание актера Керема Бюрсина в Турции по уголовному делу

Турецкие правоохранительные органы задержали известного актера Керема Бюрсина, ставшего популярным благодаря роли Серканa Болата в сериале «Постучись в мою дверь», и доставили его в полицейский участок для допроса в рамках крупного уголовного расследования.

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