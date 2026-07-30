Задержание актера Керема Бюрсина в Турции по уголовному делу

Турецкие правоохранительные органы задержали известного актера Керема Бюрсина, ставшего популярным благодаря роли Серканa Болата в сериале «Постучись в мою дверь», и доставили его в полицейский участок для допроса в рамках крупного уголовного расследования.
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