СПЧ запросит у Росфинмониторинга разъяснения о правилах пользования Telegram

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Росфинмониторинга и Минюста комментарии о правилах пользования Telegram после внесения его основателя Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.
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