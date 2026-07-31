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Газета.ру

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СПЧ запросит у Росфинмониторинга разъяснения о правилах пользования Telegram

СПЧ запросит у Росфинмониторинга разъяснения о правилах пользования Telegram

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Росфинмониторинга и Минюста комментарии о правилах пользования Telegram после внесения его основателя Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов.

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