Новая статья: Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte: недорогой профессионал В пр...

Новая статья: Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte: недорогой профессионалВ прошлом году HUAWEI представила первые планшеты с полностью защищенным от бликов экраном PaperMatte – да, название не врет, по ощущениям он действительно похож на бумагу.