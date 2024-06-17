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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая статья: Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte: недорогой профессионал В пр...

Новая статья: Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte: недорогой профессионал В пр...

Новая статья: Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5''S PaperMatte: недорогой профессионалВ прошлом году HUAWEI представила первые планшеты с полностью защищенным от бликов экраном PaperMatte – да, название не врет, по ощущениям он действительно похож на бумагу.

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