НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Гаджиев о 2:1: «У «Динамо» Махачкала, в отличие от «Локомотива», была команда. Мы не ждали лидерства в РПЛ после двух матчей»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился эмоциями после волевой победы над « Локомотивом » (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии