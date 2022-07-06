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Глава Краснодара рассказал, как разгрузить город от пробок

Глава Краснодара рассказал, как разгрузить город от пробок

Глава Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, как власти краевой столицы намерены бороться с пробками на улицах города.

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