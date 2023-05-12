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Жена прокомментировала новость о тайном отъезде Костомарова за границу

Жена прокомментировала новость о тайном отъезде Костомарова за границу

Новость о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров мог тайно уехать из России, вызвала ажиотаж в прессе и у общественности.

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