Делегация Самарской области во главе с министром промышленности и торговли Денисом Гурковым представила в ДНР предложения по восстановлению инфраструктуры, включая поставки антикоррозийных покрытий, электротехнических систем и детских площадок.
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