Александр Бабанов принял участие в XII Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей

По приглашению своего коллеги из Ярославля Альфира Бакирова липецкий бизнес-омбудсмен Александр Бабанов принял участие в уже традиционном XII Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей.
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