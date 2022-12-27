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Кевин Дюрэнт обошел Тима Данкана по набранным очкам за карьеру

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в понедельник обошел 5-кратного чемпиона НБА Тима Данкана по набранным очкам за карьеру.

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