Советы космической глупости...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Заметненько так они оживились, особенно после того, как первый "назначенец" Трампа отбыл в небытие, не успев побыть на предполагаемом посту ни одного дня, а новый претендент на этот пост имеет все правильные credentials, как тут говорят.
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