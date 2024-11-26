Советы космической глупости...

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Спички - не игрушка

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ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Заметненько так они оживились, особенно после того, как первый "назначенец" Трампа отбыл в небытие, не успев побыть на предполагаемом посту ни одного дня, а новый претендент на этот пост имеет все правильные credentials, как тут говорят.

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