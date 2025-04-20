В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского регионам Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус Крыма — это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может.
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