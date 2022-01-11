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МЧС Республики Крым обращается к автомобилистам: будьте предельно осторожны на дорогах!

МЧС Республики Крым обращается к автомобилистам: будьте предельно осторожны на дорогах!

МЧС Республики Крым напоминает, что погода на полуострове может часто меняться, на некоторых участках дорог, особенно в ночные и утренние часы может наблюдаться туман и гололедица, поэтому автолюбителям необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно осторожными и внимательными! По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, согласно данным на 06:00 11 января, на перевалах Крыма наблюдаются следующие погодные условия: Ангарский перевал: +3°, Грушевский перевал: +2°, туман.

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