В Подмосковье начнут бороться с алкомаркетами

Московская областная дума рассмотрит поправки об ужесточении правил продажи алкоголя, которые в том числе предусматривают борьбу с размещением алкомаркетов на первых этажах многоэтажных жилых домов с выходом во двор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии