Мамыржана депортировали. 10 лет работал, налоги не платил, 3-е детей, маткапитал, пособия. Жена начала писать о несправедливости во все СМИ

Avia.pro - СМИ Уральские СМИ, словно забыв про темы локальных пробок и свежих реформ, с грохотом взялись за, казалось бы, обыденную историю депортации Мамыржана — жителя Екатеринбурга, который нарушил миграционный режим и, как следствие, был выдворен из страны на пять лет.