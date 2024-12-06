Мамыржана депортировали. 10 лет работал, налоги не платил, 3-е детей, маткапитал, пособия. Жена начала писать о несправедливости во все СМИ

Avia.pro - СМИ Уральские СМИ, словно забыв про темы локальных пробок и свежих реформ, с грохотом взялись за, казалось бы, обыденную историю депортации Мамыржана — жителя Екатеринбурга, который нарушил миграционный режим и, как следствие, был выдворен из страны на пять лет.
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