Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мамыржана депортировали. 10 лет работал, налоги не платил, 3-е детей, маткапитал, пособия. Жена начала писать о несправедливости во все СМИ

Мамыржана депортировали. 10 лет работал, налоги не платил, 3-е детей, маткапитал, пособия. Жена начала писать о несправедливости во все СМИ

Avia.pro - СМИ Уральские СМИ, словно забыв про темы локальных пробок и свежих реформ, с грохотом взялись за, казалось бы, обыденную историю депортации Мамыржана — жителя Екатеринбурга, который нарушил миграционный режим и, как следствие, был выдворен из страны на пять лет.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Именно так. Пусть свою родину обогащают дома
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1 час.
ВР
Вова Рябов
Вернуть деньги выплаченные государством на детей и депорт
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54 мин.
Татьяна Кибишева
Когда пойдет настоящая помощь русским, оставшимся в СА????(( Ведь это действительно НАШИ соотечественники!!!!!!!!!! А мы к ним жопой повернулись и кормим все это черножопое кишлачничество!!!!!!!!!
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41 мин.

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