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«Больше всех радовались в «МакДональдсе: Одесса отметила «незалежность» взрывами и столбами дыма

«Больше всех радовались в «МакДональдсе: Одесса отметила «незалежность» взрывами и столбами дыма

В отличие от засевшей в Киеве хунты, отметившей 35-летие «незалежности» парадом, Одесса получила в этот день совсем другие поздравления.

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