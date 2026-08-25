В отличие от засевшей в Киеве хунты, отметившей 35-летие «незалежности» парадом, Одесса получила в этот день совсем другие поздравления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Казахстане восстановили должность вице-президента. Им стал Ерлан Карин
- "Дзен" избавляется от "Политнавигатора". С "русской пропагандой" борются не только на Западе, но и в России?
- Трамп на Генассамблее ООН: риторика с угрозами Москве на фоне отказа присоединиться к резолюции против России. Как это понимать?
Свежие комментарии